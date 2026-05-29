Москва29 маяВести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок снова отказался уходить в отставку после призыва нового венгерского премьера Петера Мадьяра и обратился в Венецианскую комиссию, пишет ТАСС со ссылкой на президентский офис.
Ранее Мадьяр заявил Шуйоку, что ему следует уйти в отставку до воскресенья, 31 мая.
Как следует из сообщения президентского офиса, Шуйок отказался уходить в отставку и заявил, что призывы Мадьяра создают крайне противоречивую ситуацию, негативно сказываются на авторитете института президента и работе конституции.
Шуйок обратился к консультативному органу Совета Европы, Европейской комиссии за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, с просьбой… оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностейотмечается в сообщении
Мадьяр после победы его партии на парламентских выборах уже призывал венгерского президента уйти в отставку. В ответ Шуйок указывал, что намерен работать до конца своего срока.