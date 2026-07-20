Москва20 июл Вести.Венгерская шахматистка, гроссмейстер Юдит Полгар ответила отказом на предложение премьер-министра Петера Мадьяра баллотироваться на пост президента страны. Об этом она сообщила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).

Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации написала Полгар, поблагодарив главу правительства за оказанную честь

Отказ Полгар прозвучал на фоне политического кризиса в Венгрии. На минувшей неделе президент Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая фактически предусматривает его отстранение. Глава государства заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку его назначение произойдет с нарушением конституционных ценностей. Партия "Фидес" уже объявила о бойкоте предстоящих выборов. До их проведения, по словам Мадьяра, обязанности президента будет временно исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер. По венгерскому законодательству кандидату требуется поддержка пятой части депутатов, а для победы в первом туре — две трети голосов.

Юдит Полгар 26 лет возглавляла женский рейтинг ФИДЕ и остается единственной женщиной в истории, входившей в первую десятку общего рейтинга сильнейших шахматистов планеты.