Мадьяр: шахматистка Полгар могла бы представлять народ в качестве президента

Мадьяр предложит венгерской шахматистке Полгар занять пост президента страны Мадьяр: шахматистка Полгар могла бы представлять народ в качестве президента

Москва19 июл Вести.Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар.

Он отметил, что многие общественные деятели предлагали ее кандидатуру.

Задача президента - служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели, - именно такой человек написал Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена)

Венгерский премьер пообещал завтра обсудить с Полгар этот вопрос лично и выразил надежду на то, что она примет предложение.

Ранее бывший премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вступление в силу 17-й поправки к конституции Венгрии, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока, знаменует начало произвола в стране.

С 20 июля временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.