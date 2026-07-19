Москва19 июлВести.Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке Юдит Полгар.
Он отметил, что многие общественные деятели предлагали ее кандидатуру.
Задача президента - служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели, - именно такой человекнаписал Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена)
Венгерский премьер пообещал завтра обсудить с Полгар этот вопрос лично и выразил надежду на то, что она примет предложение.
Ранее бывший премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вступление в силу 17-й поправки к конституции Венгрии, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока, знаменует начало произвола в стране.
С 20 июля временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.