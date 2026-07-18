Орбан охарактеризовал поправку об отстранении президента как произвол

Орбан прокомментировал отставку президента Венгрии Орбан охарактеризовал поправку об отстранении президента как произвол

Москва18 июл Вести.Вступление в силу 17-й поправки к конституции Венгрии, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока, знаменует начало произвола в стране, написал в одной из соцсетей бывший премьер-министр Виктор Орбан.

Он добавил, что после принятия этой поправки "никто не будет в безопасности".

Сегодня рухнула последняя преграда. Произвол отныне не угроза, а реальность. Если такое смогли сотворить с президентом республики, то завтра уже никто не будет в безопасности. Боже, храни Венгрию заявил Орбан

Ранее Шуйок сообщил, что подписал принятую парламентом поправку, которая прекращает полномочия действующего президента и ограничивает число депутатских сроков тремя.

После этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что парламент изберет нового президента в течение 30 дней. С 20 июля временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Агнеш Форстхоффер.