Мадьяр: кабмин внесет поправки в конституцию Венгрии для отставки президента

В Венгрии внесут поправки в конституцию, чтобы отправить в отставку президента Мадьяр: кабмин внесет поправки в конституцию Венгрии для отставки президента

Москва22 июн Вести.Правительство Венгрии намерено разработать законодательные поправки, которые позволят отстранить от должности президента страны Тамаша Шуйока. Об этом рассказал премьер-министр республики Петер Мадьяр во время выступления в национальном парламенте.

Мы инициируем отстранение президента республики Тамаша Шуйока от должности заявил Мадьяр

По его словам, на следующий день после того, как поправки вступят в силу, полномочия Шуйока будут прекращены, "и точка".

Ранее Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента президента страны, если тот откажется добровольно уйти в отставку.

Тамаш Шуйок - венгерский государственный и политический деятель, президент Венгрии с 5 марта 2024 года.