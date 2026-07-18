Москва18 июлВести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает возможность отстранить главу государства от должности. Его обращение транслировали телеканалы страны.
Венгерский лидер подчеркнул, что считает поправку противоречащей действующему основному закону. Однако он подписал ее, руководствуясь уважением к институту президентства и конституции.
В то же время она остается непреложным доказательством того, что фундаментальные ценности свободного общества – верховенство права, демократия и принцип разделения властей – были попраны ради политической властизаявил Шуйок
17-ю поправку парламент Венгрии принял 13 июля. Помимо процедуры отстранения президента, документ предусматривает ограничение сроков полномочий депутатов. Оппозиционные партии бойкотировали голосование.
В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что, если Шуйок не покинет пост добровольно, его могут отстранить с помощью конституционных поправок. Глава правительства обвинял президента в том, что он не препятствовал злоупотреблениям со стороны прежнего премьера Виктора Орбана.