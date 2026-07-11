Премьер Венгрии Мадьяр пригрозил президенту Шуйоку отстранением от власти В Венгрии обострился конфликт между премьером и президентом

Москва11 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил президенту страны Тамашу Шуйоку принудительным отстранением от должности, если тот откажется подписать готовящуюся 17-ю поправку к конституции. Документ, голосование по которому в парламенте намечено на 13 июля, предусматривает фактический уход Шуйока со своего поста.

По словам Мадьяра, у президента будет пять дней на подписание закона после его принятия Государственным собранием, в котором правящая партия "Тиса" обладает большинством в две трети голосов. Премьер обвиняет Шуйока в пособничестве злоупотреблениям прежнего кабинета министров Виктора Орбана и заявляет о необходимости смены главы государства на время разработки новой конституции.

Сам Тамаш Шуйок категорически отказался покидать пост добровольно, назвав инициативу правительства антиконституционной попыткой узурпации власти. Президент уже обратился за правовой оценкой ситуации к Венецианской комиссии. В поддержку Шуйока также выступает оппозиционная партия "ФИДЕС" во главе с Орбаном, которая ранее провела в Будапеште масштабную акцию протеста против действий премьер-министра.