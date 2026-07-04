Правительство Венгрии меняет конституцию, чтобы снять с поста президента Мадьяр анонсировал поправку к конституции о прекращении полномочий президента

Москва4 июл Вести.Кабинет министров Венгрии внес в парламент проект поправки в конституцию, которая прекращает полномочия президента Тамаша Шуйока. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр.

По словам главы правительства, нынешний президент больше не может оставаться на посту, так как не исполняет обязанности и помогал предыдущим властям страны.

С принятием этой поправки срок полномочий нынешнего президента республики истечет заявил Мадьяр

4 июля премьер объявил, что от имени правительства вносит проект 17-й поправки в конституцию Венгрии. Из нее следует, что полномочия действующего президента немедленно прекращаются, а нового главу государства должен избрать парламент в течение 30 дней. Как заявили в правительстве, цель поправки – вернуть доверие к президенту.