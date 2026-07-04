В Венгрии вносится поправка к конституции, отстраняющая от должности президента Мадьяр: вносится поправка, предусматривающая отстранение президента от должности

Москва4 июл Вести.Поправка к основному закону Венгрии, предусматривающая отстранение от должности президента Тамаша Шуйока, вносится правительством в парламент. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России).

Сегодня от имени правительства я представлю в Государственное собрание 17-ю поправку к основному закону написал Мадьяр

Он пообещал более подробно рассказать об этом на пресс-конференции, которая намечена на вторую половину дня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен инициировать процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно уйти в отставку.