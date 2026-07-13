Венгерский парламент одобрил поправку об отстранении президента Парламент Венгрии одобрил поправку к конституции об отстранении президента

Москва13 июл Вести.Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, возможность отстранения президента и ограничение сроков пребывания депутатов в должности. Об этом сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Проект поправки, внесенный 4 июля премьер-министром Петером Мадьяром, поддержали депутаты правящей партии "Тиса".

В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против – шестеро сообщила Форстхоффер

Против инициативы выступили депутаты от партии "Наша Родина".

Представители оппозиционных партий "Фидес" и "Христианско-демократическая народная партия" бойкотировали заседание. Однако это не помешало принять поправку, поскольку партия "Тиса" располагает конституционным большинством в парламенте.

Ранее Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Тамашу Шуйоку принудительным отстранением от должности, если тот откажется подписать 17-ю поправку к конституции. Премьер подчеркнул, что у президента будет пять дней на утверждение законопроекта после того, как его одобрит парламент.