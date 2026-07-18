Москва18 июл Вести.Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер будет временно исполнять обязанности президента страны вместо отстраненного от должности Тамаша Шуйока. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Он отметил, что Шуйок подписал 17-ю поправку к Конституции Венгрии и должен сложить полномочия с нуля часов 20 июля.

с 20 июля полномочия президента республики временно будет исполнять председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер передали слова Мадьяра национальные телеканалы

Парламент должен проголосовать за нового президента в течение 30 дней, добавил премьер.

Ранее сообщалось, что новое правительство Венгрии инициировало проверку контактов бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией.