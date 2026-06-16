Москва16 июнВести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нелепым решение парламента Венгрии ограничить премьерский срок восемью годами, сообщает РИА Новости.
Решение о том, кто достоин управлять государством, принимает народ, подчеркнул Орбан.
Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работаетприводит РИА Новости слова Орбана
Согласно новой поправке к конституции, принятой парламентом Венгрии, гражданин страны не может занимать пост премьер-министра более двух сроков (один срок - четыре года).
Между тем Орбан переизбран председателем партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".