Москва22 июлВести.После отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока все последующие президенты страны будут нелегитимны. Такое мнение выразил бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, его слова приводит РИА Новости.
Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгриисказал он
18 июля венгерский президент одобрил поправку к конституции о своем отстранении. Он подчеркнул, что считает поправку противоречащей действующему основному закону.
С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер.
Ранее Орбан прокомментировал отставку президента Венгрии.