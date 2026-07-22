Орбан: после отставки Шуйока все следующие президенты будут нелегитимными

Орбан рассказал, что ждет президентов Венгрии после отставки Шуйока Орбан: после отставки Шуйока все следующие президенты будут нелегитимными

Москва22 июл Вести.После отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока все последующие президенты страны будут нелегитимны. Такое мнение выразил бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции в Будапеште, его слова приводит РИА Новости.

Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии сказал он

18 июля венгерский президент одобрил поправку к конституции о своем отстранении. Он подчеркнул, что считает поправку противоречащей действующему основному закону.

С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер.

Ранее Орбан прокомментировал отставку президента Венгрии.