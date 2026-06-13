Орбан после переизбрания в "Фидес" призвал дать дорогу молодым политикам Орбан после переизбрания намекнул, что срок во главе "Фидес" станет последним

Москва13 июн Вести.Виктор Орбан, вновь избранный председателем венгерской партии "Фидес", обратился с призывом в будущем способствовать смене поколений.

На съезде партии за кандидатуру Орбана проголосовали 729 членов партии, восемь воздержались, других претендентов не выдвигалось. Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003-го.

В руководстве партии "Фидес" должна произойти смена поколений. Пусть придут молодые люди, те, кому за тридцать и сорок, кто готов посвятить тридцать или сорок лет своей жизни служению стране сказал Орбан, выступая перед однопартийцами

По словам Орбана, он намерен передать молодому поколению обновленную партию с шансами на победу, поэтому и просил съезд утвердить председательский мандат сроком всего на один год.

На съезде также также расширили состав председательства "Фидес" до 28 человек — теперь в него войдут представители от всех 20 венгерских областей, лидеры фракций в национальном и европейском парламенте, а также избранный конгрессом председатель и четыре его заместителя.

Орбан также признал ошибки своей партии во время кампании перед выборами в венгерский парламент. Одной из ключевых проблем он назвал поражение в борьбе за внимание молодых людей.