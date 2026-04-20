Мадьяр выдвинул Аниту Орбан на пост министра иностранных дел Мадьяр представил кандидатов на посты глав МИД, МО и Минэнерго Венгрии

Москва20 апр Вести.Глава партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр на пресс-конференция по итогам совещания фракции в новом созыве парламента представил кандидатов на должности глав МИД, Минобороны и Минэнерго в будущем правительстве республики.

На должность министра иностранных дел "Тиса" предлагает Аниту Орбан сказал Мадьяр

Он также сообщил, что "Тиса" предложила на пост министра обороны кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнд, министра экономики и энергетики - Иштвана Капитаня.

Анита Орбан - однофамилица действующего премьера Венгрии Виктора Орбана. С 2010 по 2015 год работала в МИД республики, где занималась вопросами безопасности в энергетике, позднее стала советником "Тисы" по внешней политике.

Ромулус Русин-Сэнди с 2021 по 2023 год занимал должность начальника Генштаба Вооруженных сил Венгрии, позднее стал советником "Тисы" по военным вопросам.

Иштван Капитань с 2014 по 2024 год был вице-президентом нефтяной компании Shell по глобальной розничной торговле и мобильности, с января 2026 года стал советником "Тисы" по вопросам энергетики.

Предполагается, что именно Капитань будет вести переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, которые хочет пересмотреть Мадьяр после вступления в должность премьера.

Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил Петеру Мадьяру сформировать правительство страны.

"Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии и получила 141 депутатский мандат из 199. Главный соперник "Тисы" - коалиция партии "ФИДЕС" во главе с Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии - получила 52 места.