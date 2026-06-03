В Венгрии массово увольняют работавших с Сийярто сотрудников МИД страны

В МИД Венгрии начались массовые увольнения сотрудников, работавших с Сийярто В Венгрии массово увольняют работавших с Сийярто сотрудников МИД страны

Москва3 июн Вести.В МИД Венгрии массово увольняют сотрудников, работавших при бывшем министре иностранных дел и внешнеэкономических связей Петере Сийярто.

По данным издания Magyar Nemzet, количество уволенных сотрудников МИД уже достигло 200. В число уволенных попала и беременная сотрудница​​​. Отмечается, что их вынуждают подписывать заявление об уходе по обоюдному согласию.

При этом в министерстве опровергли информацию издания.

Информация об увольнении 200 человек не соответствует действительности ответили в МИД в ответ на запрос газеты

По словам парламентского госсекретаря МИД Дьердя Велкеи, решение о прекращении трудовых отношений по взаимному согласию было принято с 45 госслужащими.

Он уточнил, что из тысячи сотрудников министерства под увольнение попали те, кто принимал непосредственное участие в руководстве министерством при Сийярто. При этом Дьердь утверждает, что это не чистка.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал инициировать процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно уйти в отставку. Мадьяр заявил, что Шуйок не справился с обязанностями главы государства, потому что якобы не препятствовал злоупотреблениям со стороны прежнего правительства Виктора Орбана.

По мнению председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперта Изборского клуба Юрия Самонкина, Мадьяр надеется удержаться у власти благодаря нападкам на экс-главу правительства страны Виктора Орбана. Все приходящие в Европе к власти политики стараются поднять свой рейтинг, обвиняя предшествующих им чиновников в коррупции, добавил эксперт.