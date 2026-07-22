Генпрокурор Венгрии Надь объявил об уходе с должности после требований Мадьяра

Генпрокурор Венгрии уходит в отставку из-за давления со стороны Мадьяра Генпрокурор Венгрии Надь объявил об уходе с должности после требований Мадьяра

Москва22 июл Вести.Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь подал в отставку из-за политического давления со стороны венгерского кабмина во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.

Соответствующее заявление Надь направил в парламент. В нем он попросил освободить его от должности с 25 августа. Документ опубликован на сайте венгерской Генпрокуратуры.

Эти недостойные выпады не только касаются меня и моей должности, но и угрожают авторитету прокуратуры, нарушают ее независимость и доверие общественности к работе более чем 4 тысяч служащих там профессионалов отмечается в заявлении

Надь подчеркнул, что в последние месяцы он и возглавляемое им ведомство часто сталкиваются с нападками "со стороны участников политической жизни" Венгрии.

13 июля венгерский парламент принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к Конституции Венгрии, которая предполагает возможность досрочного отстранения президента от власти, а также ограничивает число депутатских каденций. 18 июля венгерский президент Тамаш Шуйок одобрил поправку к конституции о своем отстранении.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан впоследствии заявил, что после отставки Шуйока все последующие президенты страны будут нелегитимны.