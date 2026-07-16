Москва16 июл Вести.Последние деяния премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра показывают, что он служит самому дьяволу, выступая в качестве орудия сатаны. Такое заявление в интервью газете Nepszava сделал католический священник Золтан Остие.

Золтан Остие раскритиковал решение Мадьяра об изменении венгерской Конституции и его желание отправить в отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Эти инициативы доказывают, что сатана все же существует. И действительно, есть люди, которые, как утверждает церковь, становятся орудием в руках дьявола. В этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Петер Мадьяр является орудием сатаны заявил священнослужитель Католической церкви

По его мнению, Мадьяр сейчас пытается разжечь розни внутри венгерского народа, посеять ненависть. Остие считает это предательством народа со стороны венгерского премьера. Католическая община Венгрии, добавил Золтан Остие, обязана активнее участвовать в жизни страны, активнее участвовать в преобразовании правой оппозиционной фракции "Фидес" (Венгерский гражданский союз) бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Орбан ранее пообещал не допустить принудительной отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока.

13 июля 2026 года венгерский парламент принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к Конституции Венгрии, которая предполагает возможность досрочного отстранения президента страны от власти, а также ограничивает число депутатских каденций. Если Шуйок не одобрит введение поправок к Конституции, то против него в течение пяти дней будет инициирована процедура импичмента.