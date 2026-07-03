Москва3 июл Вести.Бывший президент Венгрии Янош Адер раскритиковал предложение премьер-министра страны Петера Мадьяра, что отстранение главы государства Тамаша Шуйока путем изменения Конституции является нарушением принципов правового государства и несет угрозу серьезных социальных потрясений.

В интервью местной газете Mandiner Адер подчеркнул, что подобная инициатива не только создает опасные правовые прецеденты, но и подрывает фундаментальные основы верховенства закона.

По его словам, страна может столкнуться с периодом "холодной гражданской войны", при котором формируется "оруэлловский мир", где понятия любви, мира и свободы извращаются, превращаясь в свою противоположность.

Экс-глава государства напомнил, что с 1990 года в венгерской политической истории не было случаев, когда новое правительство смещало действующего президента столь волевым решением. Он выразил мнение, что сторонники Мадьяра пытаются отвлечь внимание общественности от насущных проблем, одновременно пытаясь посеять страх среди населения.

Кроме того, Адер обратил внимание на молчание институтов Европейского союза, которые ранее активно критиковали Венгрию за нарушения в правовой сфере, но в данном случае воздерживаются от комментариев.

Ранее Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно уйти в отставку.