Эксперт объяснил, чем вызваны нападки Мадьяра в отношении Орбана Политолог Самонкин: Мадьяр, нападая на Орбана, пытается удержать власть в стране

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на экс-главу правительства страны Виктора Орбана. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что все приходящие в Европе к власти политики пытаются повысить свой рейтинг, обвиняя предшествующих им чиновников.

То есть каждый новый политик, который приходит к власти в европейской стране, почему-то пытается всячески заверить, что он будет лучше, прогрессивнее, креативнее. Они все хотят подражать Дональду Трампу (глава Белого дома - прим. ред.), смотрят на успех президента США, как он сражается со старым истеблишментом и с огромным количеством компроматов в отношении него сказал Самонкин

Главной задачей Мадьяра, добавил он, является закрепление в сознании народа идеи о том, что якобы при нынешнем правительстве в стране понизится коррупция, а действующий премьер будет думать о национальных интересах.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Евросоюз уже успел разочароваться в новом премьер-министре Венгрии. По его словам, "наниматели" преемника Виктора Орбана надеялись, что он "будет исполнять нужную им песенку", однако вместо этого он начал озвучивать правду.