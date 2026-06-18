Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и денег на Украину

Венгрия проведет внутреннее расследование о перевозке золота и валюты на Украину Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и денег на Украину

Москва18 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о запуске масштабного внутреннего расследования обстоятельств инцидента с попыткой транзита валюты и драгоценных металлов через территорию страны.

Соответствующую публикацию глава правительства разместил в социальной сети Х.

Распорядились незамедлительно провести расследование … в связи с делом об украинском "золотом конвое" написал Мадьяр

Следственными мероприятиями займутся Национальное налогово-таможенное ведомство, Антитеррористический центр и несколько других профильных госслужб.

Целью проверки станет прояснение всех деталей операции, в рамках которой в марте были задержаны семь граждан Украины, подозреваемых в причастности к транзиту 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро, а также порядка девяти килограммов золота.

Ранее венгерские силовые структуры задержали семерых сотрудников украинского "Ощадбанка", два инкассаторских фургона и перевозимые ими ценности. Среди задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.