Картаполов: Запад сам отдаст Зеленского России, когда в нем пропадет нужда

Москва26 мая Вести.Страны Запада сами передадут главу киевского режима Владимир Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

Когда в Зеленском пропадет нужда, а она скоро пропадет, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут. Потому что мы прекрасно знаем, как Запад относится к подобного рода персонажам. Когда они вырабатывают свой ресурс, их утилизируют приводит ТАСС слова Картаполова

Страны Запада постараются максимально отстраниться от Зеленского, они не намерены разбираться с ним самостоятельно. Запад с удовольствием сделает это российскими руками, чтобы самому попытаться остаться в стороне, заключил Картаполов.

Между тем бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что Зеленский закончит как Гитлер.