После атаки ВСУ на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

До 75 выросло число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск После атаки ВСУ на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

Москва10 авг Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы главы Республики Татарстан.

Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека приводит ТАСС слова собеседника

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, среди них один ребенок.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

10 августа в Татарстане объявлен днем траура.