Абашев: больница Нижнекамска справляется с оказанием помощи раненным от атак ВСУ

Министр здравоохранения Татарстана рассказал о ситуации после атаки ВСУ Абашев: больница Нижнекамска справляется с оказанием помощи раненным от атак ВСУ

Москва10 авг Вести.Нижнекамская центральная районная больница готова к оказанию медицинской помощи гражданам, пострадавшим при атаке украинских беспилотников. Передает "ИС Вести" слова министра здравоохранения Республики Татарстан Альмира Абашева.

Он отметил, что существует вероятность госпитализации людей в Республиканскую Клиническую больницу (РКБ), однако на данный момент такой потребности нет.

Нижнекамская центральная районная больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи … Коллеги наши справляются. Здесь работают выездные бригады республиканского центра медицины катастроф сказал Абашев

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, среди них девочка, скончавшаяся до приезда скорой. Пострадали еще 75 граждан, у некоторых диагностированы проникающие ранения. Двум пациентам проводят операции — у них серьезные ранения, однако состояние стабильное, прогнозы врачей также положительные.

Для помощи пострадавшим подключена санавиация.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

10 августа в Татарстане объявлен днем траура.