В Нижнекамске до 78 увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА

До 78 человек возросло число пострадавших от ударов БПЛА по Нижнекамску В Нижнекамске до 78 увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА

Москва10 авг Вести.В Нижнекамске увеличилось количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на город. По обновленным данным, за медицинской помощью обратилось 78 человек, приводит ТАСС слова главы Татарстана Рустама Минниханова.

На сегодня 78 пострадавших. … 25 человек находятся в больницах цитирует агентство раиса республики

Также Минниханов уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в больницу Набережных Челнов.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.