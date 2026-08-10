Москва10 авгВести.В Нижнекамске увеличилось количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на город. По обновленным данным, за медицинской помощью обратилось 78 человек, приводит ТАСС слова главы Татарстана Рустама Минниханова.
На сегодня 78 пострадавших. … 25 человек находятся в больницахцитирует агентство раиса республики
Также Минниханов уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в больницу Набережных Челнов.
Ранее сообщалось, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.