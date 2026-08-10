Граждане Таджикистана и Узбекистана погибли при атаке ВСУ на Нижнекамск

После атаки ВСУ на Нижнекамск погибли граждане Таджикистана и Узбекистана Граждане Таджикистана и Узбекистана погибли при атаке ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.В Нижнекамске после атаки беспилотников Украины среди погибших есть иностранные граждане. Среди них уроженцы Узбекистана и Таджикистана, сообщает ТАСС.

Массированная атака на город в Татарстане была совершена 10 августа.

Согласно последней информации, среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана говорится в сообщении агентства

Кроме того, уточняется, что общее количество погибших граждан Узбекистана составило семь человек.

В общей сложности погибшими в результате ударов украинских дронов по городу признаны 13 человек. Еще 21 пострадали и были госпитализированы, 75 человек обратились за медицинской помощью.

В Республике Татарстан объявлен траур.