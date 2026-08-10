Москва10 авгВести.В Нижнекамске после атаки беспилотников Украины среди погибших есть иностранные граждане. Среди них уроженцы Узбекистана и Таджикистана, сообщает ТАСС.
Массированная атака на город в Татарстане была совершена 10 августа.
Согласно последней информации, среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистанаговорится в сообщении агентства
Кроме того, уточняется, что общее количество погибших граждан Узбекистана составило семь человек.
В общей сложности погибшими в результате ударов украинских дронов по городу признаны 13 человек. Еще 21 пострадали и были госпитализированы, 75 человек обратились за медицинской помощью.
В Республике Татарстан объявлен траур.