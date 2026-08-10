Москва10 авг Вести.В ходе визита в Улан-Удэ президент РФ Владимир Путин рассказал, как буквально онемел, увидев "хаотичную" застройку одного из городов.

При этом название города он уточнять не стал, отметив лишь, что речь идет о довольно большом городе.

Всем хорошо известно, я родился и вырос в Ленинграде. Я помню, как поехал на соревнования, будучи еще подростком. До этого почти не выезжал из Ленинграда. Я приехал в этот город, большой, вышел на привокзальную площадь и онемел. Я никогда не мог себе представить, что есть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет. Просто какая-то застройка более или менее хаотичная. И я не сразу осознал, в чем дело отметил глава государства

Как сообщалось, Путин в Улан-Удэ проведет заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта и встречу с ведущими представителями сферы планирования городской среды.