Нация, потерявшая самурайский дух: в Японии согласились с Медведевым В Токио согласились со словами Медведева об утрате японцами самурайского духа

Москва9 авг Вести.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев был прав, говоря о том, что современные японцы утратили самурайский дух. Об этом заявил японский общественный деятель и председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура.

Речь идет о публикации российского политика в соцсети X, в которой он осудил премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая не назвала страну, сбросившую бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Дмитрий Медведев назвал страну вассалом США, которая "в какой-то момент станет ронином".

Японцы утратили самурайский дух, согласно которому добро – это добро, а зло – это зло. Поэтому то, что сказал Медведев, что так Япония превратится в ронина – это правильно. Неужели мы нация, потерявшая самурайский дух? Под американской оккупацией с японцами стало что-то не так сказал Кимура в разговоре с РИА Новости

Общественный деятель считает, что США заставили Японию с самоуничижением смотреть на свою историю, и Токио стал стремиться угодить Вашингтону. Так произошло из-за того, что "Япония боится Америку", ведь если выступить против нее, то премьер-министра заставят уйти в отставку, как это было ранее.