Хуснуллин рассказал, как организовывал приезд Путина в Мариуполь Хуснуллин раскрыл детали визита Путина в Мариуполь в 2023 году

Москва9 авг Вести.Когда президент РФ Владимир Путин предложил вице-премьеру Марату Хуснуллину организовать поездку в Мариуполь, тот сомневался, однако российский лидер настоял и попросил держать подготовку визита в тайне - для безопасности. Об этом Хуснуллин рассказал в интервью ИС "Вести".

Он [Владимир Путин] мне говорит: "Слушай, я хочу в Мариуполь съездить". … Я говорю: "Владимир Владимирович, очень небезопасно". Говорит [Путин]: "А ты никому об этом не говори, тогда это будет неопасно. … я просто приеду и мы с тобой вместе проедемся". Это было такое очень серьезное решение, прямо я скажу, непростое вспомнил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин рассказал, как проходило восстановление Мариуполя. По его словам, это стало самой масштабной стройкой за все время, на которую было привлечено около 46 тысяч рабочих.