Москва13 июн Вести.Ежедневная подача воды в Мариуполе возобновлена. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, власти уделяют особое внимание проблемам обеспечения стабильного водоснабжения.

В Мариуполе мы перешли на ежедневную подачу воды. За счет этого мы продолжаем работу с потерями, меняем сети. У нас уже в этом неплохие результаты по снижению потерь заявил вице-премьер

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 13 июня, провел совещание, на котором обсуждалось развитие новых регионов РФ. Марат Хуснуллин выступил на совещании с докладом.