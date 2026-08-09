Москва9 авг Вести.Восстановление Мариуполя стало самой большой стройкой, на которой трудились 46 тысяч строителей. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в мире нет аналогичных Мариуполю примеров такого краткосрочного восстановления населенных пунктов.

Это стало самой большой стройкой. В пике разгара строительства, особенно когда нужно было восстанавливать Мариуполь, у нас было собрано 46 000 строителей. Вообще в мире за такое короткое время восстановление таких населенных пунктов никто не делал заявил Хуснуллин

Ранее вице-премьер рассказал о процессе восстановления новых территорий РФ. По его словам, этим занимается вся страна.