Москва9 авг Вести.После возвращения из армии вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со своими товарищами основал строительный кооператив, в котором занимался всеми видами отделочных работ. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Он вспомнил, что одной из самых тяжелых работ была укладка паркета.

Когда я вернулся после армии на второй курс института, появилось законное право создавать кооперативы. И я, будучи студентом второго курса, создал строительный кооператив. Значит, куда вошли сначала три человека, кроме меня, и мы все делали своими руками. Я все виды отделочных работ умею делать сам: кирпич положить, сварку делать, кровлю делать, я все умею делать сам. У меня одной из самых тяжелых работ было - это паркет укладывать заявил Хуснуллин

Он рассказал, что во время этой работы водил грузовой автомобиль и проехал всю страну. По его словам, еще с тех времен он думал об улучшении дорог в России.

Компания у нас была небольшая, мы ездили за строительными материалами, поэтому я [работал] вторым водителем, чтобы проверить, сколько времени занимает дорога, какие штрафы берут. Вот таким образом, значит, я проехал всю страну. Всегда думал, вот когда будет возможность, чтобы были хорошие дороги в стране. И вот сейчас я этим занимаюсь просто от души, и я хочу, чтобы дороги в стране были хорошие заключил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин рассказал о планах обновления жилья в РФ. По его словам, под обновление попадет каждый пятый метр жилых помещений в стране.