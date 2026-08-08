Хуснуллин предложил вывести труд мигрантов на стройках в России в белую зону

Хуснуллин призвал упорядочить работу мигрантов на стройках в России Хуснуллин предложил вывести труд мигрантов на стройках в России в белую зону

Москва8 авг Вести.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости навести порядок в организации труда мигрантов на российских стройках. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам вице-премьера, работников, которые находятся в стране легально и платят налоги, необходимо максимально вывести в белую зону. При этом, отметил Хуснуллин, следует заняться серым и черным сегментами рынка труда.

Тема, знаю, непопулярная, но в этой сфере надо наводить порядок. Те, кто работает легально и платит налоги, должны быть максимально выведены в белую зону сказал Хуснуллин

В качестве примера он привел Объединенные Арабские Эмираты, в частности Дубай, где число трудовых мигрантов значительно превышает количество граждан страны. При этом Хуснуллин подчеркнул, что не предлагает переносить такую пропорцию на Россию.

России столько иностранцев не нужно, но учет дополнительных 200-300 тысяч человек давно пора организовать объяснил Хуснуллин

Он также отметил необходимость одновременно повышать производительность труда, сокращать сроки строительства, развивать технологии и малую механизацию, а также инвестировать в обучение работников.

По его словам, по итогам 2025 года строительство вошло в число лидеров по росту производительности труда – показатель составил около 4%.