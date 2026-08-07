Хуснуллин: без дополнительных мер поддержки ввод жилья в РФ может сократиться Хуснуллин допустил снижение ввода жилья в России без новых мер поддержки

Москва7 авг Вести.Без снижения ключевой ставки и новых мер поддержки ввод жилья в эксплуатацию может заметно сократиться. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства, существенно не снизится ставка Центробанка – да отметил вице-премьер, отвечая на вопрос о перспективах снижения ввода в эксплуатацию жилья в России

По словам Хуснуллина, инвестиционный строительный цикл длится в среднем три года. Например, успех 2025 года был заложен в 2023 году, а результат 2026-го - в 2024 году, когда началось охлаждение ипотеки.

Раз меньше финансирования и новых заделов, уменьшится и ввод готового жилья. Не примем мер сейчас - падение проявится в 2029-2030 годах пояснил Хуснуллин

Ранее Хуснуллин заявил, что в российском строительном комплексе присутствует нехватка кадров. Речь идет о 200 тысяч человек. Хуснуллин констатировал, что это немало.