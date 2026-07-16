Москва16 июл Вести.Задержки ввода в эксплуатацию жилья, которое уже куплено гражданами, нужно устранить, а качество домов не должно вызывать нареканий. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Ситуацию с вводом жилья глава государства обсуждал с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Заместитель главы правительства заверил, что кабмин делает все возможное для того, чтобы граждане получали свои дома и квартиры, за которые уже отдали деньги.

И вовремя. Нужного качества подчеркнул Путин

Ранее стало известно, что в России объем переносов сроков сдачи новостроек в апреле 2026 года сократился на 26%. Эксперты отметили, что высокая ключевая ставка сделала невыгодными задержки для самих застройщиков.