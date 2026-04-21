Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны завышаться

Путин заявил, что тарифы ЖКХ не должны "задираться" Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны завышаться

Москва21 апр Вести.Тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не должны "задираться", их нужно контролировать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

Глава государства отметил, что подобные ситуации, к сожалению, иногда происходят.

Безусловно, нужно контролировать, чтобы… тарифы не "задирались"… По очень многим направлениям, в системе обслуживания людей, там "бум" - тариф начинает расти сказал глава государства

Ранее Владимир Путин заявил, что рост тарифов ЖКХ происходит из-за инфляции, и подчеркнул, что он не должен приобретать стихийного характера.