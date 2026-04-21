Москва21 апрВести.Контрольно-надзорные органы не должны "перегибать палку" при работе с муниципалитетами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Малая родина - сила России".
Российский лидер напомнил, что недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов, и подчеркнул, что главная задача органов, занимающихся ей - обеспечение интересов людей.
Контрольно-надзорным органам нельзя… действовать исключительно формально, как в народе говорят, перегибать палку. Дело, конечно, не в статистике наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваютсясказал Путин
Ранее Владимир Путин подчеркнул необходимость тщательно охранять финансы, выделяемые на национальные проекты и гособоронзаказ. Глава государства акцентировал внимание на надежности использования этих ресурсов для устойчивого развития страны.