Москва21 апр Вести.Контрольно-надзорные органы не должны "перегибать палку" при работе с муниципалитетами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Малая родина - сила России".

Российский лидер напомнил, что недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов, и подчеркнул, что главная задача органов, занимающихся ей - обеспечение интересов людей.

Контрольно-надзорным органам нельзя… действовать исключительно формально, как в народе говорят, перегибать палку. Дело, конечно, не в статистике наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются сказал Путин

Ранее Владимир Путин подчеркнул необходимость тщательно охранять финансы, выделяемые на национальные проекты и гособоронзаказ. Глава государства акцентировал внимание на надежности использования этих ресурсов для устойчивого развития страны.