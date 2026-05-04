Москва4 маяВести.Глава российского государства Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Республики Мордовия Артемом Здуновым отметил, что в регионе количество аварийного жилья меньше по сравнению с другими субъектами страны.
Здунов рассказал, что в регионе есть вопросы, которые предстоит решать, они касаются жилья для молодых, общественной и социальной инфраструктуры, состояния дорог, магистральных внутриквартальных водопроводов, систем водоотведения, аварийного жилья.
У вас аварийного жилья меньше, чем в других регионах страныотметил Путин
Глава Мордовии в ответ указал, что там продолжают жить люди и вопрос с аварийным жильем остается в приоритете.