Путин: в Мордовии аварийного жилья меньше, чем в других регионах

Аварийного жилья в Мордовии меньше, чем в других субъектах, отметил Путин Путин: в Мордовии аварийного жилья меньше, чем в других регионах

Москва4 мая Вести.Глава российского государства Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Республики Мордовия Артемом Здуновым отметил, что в регионе количество аварийного жилья меньше по сравнению с другими субъектами страны.

Здунов рассказал, что в регионе есть вопросы, которые предстоит решать, они касаются жилья для молодых, общественной и социальной инфраструктуры, состояния дорог, магистральных внутриквартальных водопроводов, систем водоотведения, аварийного жилья.

У вас аварийного жилья меньше, чем в других регионах страны отметил Путин

Глава Мордовии в ответ указал, что там продолжают жить люди и вопрос с аварийным жильем остается в приоритете.