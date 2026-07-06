Путин указал на скромный уровень рождаемости в Тульской области Путин отметил низкий уровень рождаемости в Тульской области

Москва6 июл Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульском области Дмитрием Миляевым, в ходе которой отметил низкий уровень рождаемости в регионе.

Миляев рассказал, что местные власти стараются выстраивать комплексную работу в вопросах закрепления в сознании людей образа многодетности и традиционных семейных ценностей. При этом создаются условия для комфортной жизни граждан, чтобы у людей было желание создавать семьи и рожать детей.

Это для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости сказал глава государства

Губернатор согласился с президентом и подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.