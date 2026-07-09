Москва9 июл Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание с председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заслушал доклад Катырина о различных деятельности организации. Он доложил президенту о развитии филиалов ТПП в регионах, где на данный момент действуют 130 палат, объединяющие 57 тысяч организаций.

Также Катырин отчитался о поддержке детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова, причем особое внимание уделяется Курской, Белгородской и Брянской областям.

Кроме того, в докладе Катырина были затронуты такие аспекты, как сопровождение законопроектов с учетом интересов бизнеса, работа Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии, международные отношения, выдача сертификатов происхождения, развитие семейного предпринимательства, борьба с коррупцией.