Путин: при всех сомнениях решения надо принимать в пользу людей

Путин: решения о компенсациях после паводков надо принимать в пользу людей Путин: при всех сомнениях решения надо принимать в пользу людей

Москва30 апр Вести.На встрече с представителями Народного собрания Дагестана президент РФ Владимир Путин указал на необходимость внимательного отношения к нуждам граждан, пострадавших от обильных паводков в ходе ликвидации последствий стихийного бедствия. Решение о компенсации после бедствия должно приниматься в пользу граждан, заключил глава государства.

Путин подчеркнул, что процесс получения финансовой помощи не должен сопровождаться необоснованными административными сложностями и бюрократией, а в спорных ситуациях решения необходимо принимать в интересах людей.

Президент акцентировал внимание на важности подтверждения статуса утраченного жилья как основного места проживания, однако призвал ответственные ведомства минимизировать излишние требования.