Хуснуллин: задача – обновить каждый пятый квадратный метр жилищного фонда в РФ

Хуснуллин рассказал о задаче по обновлению жилищного фонда Хуснуллин: задача – обновить каждый пятый квадратный метр жилищного фонда в РФ

Москва9 авг Вести.Перед строительной отраслью РФ стоит очень амбициозная задача – обновить 20% жилищного фонда страны. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что даже по международным масштабам такая задача является довольно непростой.

У нас очень амбициозная задача - обновить жилье в стране минимум на 20%. То есть это означает, что каждый пятый дом, каждый пятый квадратный метр в стране должен быть новым. Это непростая задача даже по международным масштабам рассказал Хуснуллин

Ранее о новых стандартах строительства в Москве рассказал мэр города Сергей Собянин. Он заявил, что для каждого жилого дома сейчас подбирается индивидуальный проект.