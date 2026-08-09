Собянин объяснил, как изменился подход к возведению новых зданий в Москве

Собянин рассказал об изменениях в подходе к строительству в Москве Собянин объяснил, как изменился подход к возведению новых зданий в Москве

Москва9 авг Вести.В Москве начали переходить к индивидуальной архитектуре каждого жилого дома и инфраструктурного объекта. Об этом ИС "Вести" рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что требования к застройщикам, работающим в Москве, становятся все жестче.

Мы уже начали переходить к индивидуальной архитектуре каждого дома, каждого детского сада, каждой школы, даже трансформаторной подстанции. И требования к застройщикам были все жестче и жестче, и сегодня вплоть до детской площадки закладываем это в проект и контролируем, что из этого получилось рассказал Собянин

Ранее СМИ сообщали, что Москва сохраняет лидерство среди российских городов по количеству построенного многоэтажного жилья. Второе место занимает Екатеринбург, а третье – Краснодар.