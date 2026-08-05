Собянин признался, что с удовольствием гуляет по обновленной Москве

Собянин рассказал, удается ли ему погулять по Москве Собянин признался, что с удовольствием гуляет по обновленной Москве

Москва5 авг Вести.Мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин рассказал, что ему удается гулять по городским улицам и общаться с жителями, оценивая результаты работы по благоустройству столицы. Об этом он заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Насчет понаслаждаться не уверен, но посмотреть, что у нас получается в результате этой работы, пообщаться с жителями – с большим удовольствием сказал Собянин

По его словам, в первые десятилетия после перестройки основное внимание уделялось развитию коммерческой торговли, росту личного автотранспорта и другим направлениям, а общественные пространства оставались на втором плане.

При этом, уточнил Собянин, со временем возникла необходимость заняться развитием городской среды, сделать улицы и общественные территории более комфортными для жителей и гостей Москвы.