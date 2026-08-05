Москва5 авгВести.Около двух миллионов рабочих приезжают в Москву из других регионов, в основном из Московской области. Об этом заявил мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.
Мэр подчеркнул, что Москва является локомотивом развития регионов России. По словам Сергея Собянина, чем больше экономика города, тем больше она окажет влияние на экономику других регионов.
Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью и строительством и развитием экономики Москвызаявил Сергей Собянин
По его словам, промышленные, строительные предприятия, общепит работают в кооперации с десятками, иногда сотнями предприятий в других регионах.
Не говоря о том, что уже около 2 млн рабочих мест в Москве - это профицит, который приезжает из других регионов, в основном из Московской области, близлежащих регионовсказал он
Мэр также отметил, что близлежащие области поставляют в Москву до двух третей своих товаров. Поэтому, добавил мэр, это для них "такой драйвер роста".