Собянин: в Москву приезжают около двух миллионов рабочих из других регионов

Собянин: в Москве работают два миллиона человек из других регионов Собянин: в Москву приезжают около двух миллионов рабочих из других регионов

Москва5 авг Вести.Около двух миллионов рабочих приезжают в Москву из других регионов, в основном из Московской области. Об этом заявил мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Мэр подчеркнул, что Москва является локомотивом развития регионов России. По словам Сергея Собянина, чем больше экономика города, тем больше она окажет влияние на экономику других регионов.

Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью и строительством и развитием экономики Москвы заявил Сергей Собянин

По его словам, промышленные, строительные предприятия, общепит работают в кооперации с десятками, иногда сотнями предприятий в других регионах.

Не говоря о том, что уже около 2 млн рабочих мест в Москве - это профицит, который приезжает из других регионов, в основном из Московской области, близлежащих регионов сказал он

Мэр также отметил, что близлежащие области поставляют в Москву до двух третей своих товаров. Поэтому, добавил мэр, это для них "такой драйвер роста".