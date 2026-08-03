Собянин: каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов

Собянин: Москва заключила более 200 тыс. контрактов за полгода Собянин: каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов

Москва3 авг Вести.Москва заключила более 200 тысяч контрактов в первой половине нынешнего года. Каждый третий контракт заключался с региональными поставщиками (73 тысячи сделок). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Уточняется, что в городских закупках могут участвовать предприниматели со всех уголков страны.

Столичный госзаказ — крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок отмечается в сообщении

Самыми активными поставщиками помимо Москвы являются Московской область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край.

Москва чаще всего приобретала лекарства, образовательные услуги и строительные товары.