Собянин заявил, что Москва отправила более 100 тысяч добровольцев в зону СВО

Собянин: Москва отправила более 100 тыс. добровольцев в зону СВО Собянин заявил, что Москва отправила более 100 тысяч добровольцев в зону СВО

Москва5 авг Вести.Москва отправила свыше 100 тысяч добровольцев в зону проведения спецоперации (СВО). Это следует из интервью мэра г. Москвы, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянина генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Собянин назвал помощь российским бойцам на линии боевого соприкосновения общей задачей.

Москва направила больше 100 тысяч добровольцев на зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащению материальными, техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленно-оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства сказал Собянин

Кроме того, по его словам, российская столица производит "целую линейку медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектронику, без которой тоже невозможно ведение никаких военных операций".

Помимо поддержки от органов государственной власти, российские военные получают гуманитарную помощь и от жителей столицы.

Миллионы горожан помогают, посылая гуманитарную помощь для наших бойцов отметил Собянин

Он также отметил важность медицинской и социальной помощи бойцам ВС РФ. В Москве, по словам Собянина, развернута сеть госпиталей, в которых прошли лечение тысячи бойцов со всей России. Также в Москве развернут крупнейший реабилитационный центр для нуждающихся в дополнительном лечении.

Собянин назвал это очень важным направлением, отметив, что Москва всегда была лидером в этом вопросе и продолжает оказывать помощь "не только москвичам, но и всем ребятам, которые в этом нуждаются".