Собянин заявил о кратном росте числа беспилотников, летящих на Москву Собянин: две трети атакующих Россию беспилотников летят на Москву

Москва5 авг Вести.Количество беспилотников, запускаемых в сторону Москвы, за последние месяцы значительно выросло. Об этом мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы сказал Собянин

В связи с этим, отметил Собянин, Москва совместно с Министерством обороны России усиливает систему защиты от беспилотников. В частности, налаживается производство перехватчиков-дронов, формируется добровольческие подразделения и мобильные огневые группы для защиты объектов.