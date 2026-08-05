Собянин: если не будет мирной жизни, мы не достигнем успеха на фронте

Собянин ответил на вопрос о тратах на городские украшения в условиях СВО Собянин: если не будет мирной жизни, мы не достигнем успеха на фронте

Москва5 авг Вести.Если не будет мирной жизни, налогов и доходов населения, то ситуация на фронте будет совершенно другая. Об этом заявил мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Отвечая на вопрос о тратах на украшения мостов и запуске новых инфраструктурных проектов в Москве, Собянин отметил, что современная экономика строится иначе.

Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику на войну, развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить нормальную экономику — это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта: это непосредственно горячий фронт и второе — это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого не победить сказал Сергей Собянин

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что Москва в первой половине нынешнего года заключила более 200 тысяч контрактов.