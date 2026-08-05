Собянин призвал сохранять уверенность в сложные времена Собянин: проблем много, но мы всегда выживали

Москва5 авг Вести.Мэр г. Москвы, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.С. Собянин заявил, что Россия неоднократно сталкивалась с серьезными вызовами, однако всегда находила силы для их преодоления. Об этом он заявил в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Отвечая на вопрос о том, как переживать непростые времена, Собянин отметил, что в истории страны практически не было легких периодов. По его словам, Россия часто оказывалась в центре экономических, социальных и политических событий мирового масштаба.

Мы всегда были на острие, на острие мировых проблем, экономических, социальных, политических. Мы всегда выживали, но всегда при этом побеждали. Сегодня тоже сложная ситуация, много проблем, много страхов, много ожиданий чего-то неизвестного. Наверное, мы будем переживать сложные времена и сегодня непростые. Но уверен и я думаю, что большинство граждан нашей страны уверены в том, что мы победим сказал Собянин

Он уточнил, что важно сохранять устойчивость и уверенность в собственных силах. По его словам, именно вера в способность преодолеть трудности является важным условием будущего успеха.